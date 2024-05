Domenica 12 maggio sarà ecologica e sulle due ruote

Torna la Giornata della Bici a Brescia: l’appuntamento con Blu in Bici, alla sua terza edizione, è per questa domenica 12 maggio. La città ospiterà un’intera giornata dedicata alle due ruote per promuovere la mobilità dolce con un momento di festa.

Per questa ragione dalle 9 alle 18 il centro storico sarà chiuso al traffico per la domenica ecologica: si potranno prendere i mezzi pubblici però con un biglietto unico per l’intera giornata. I biglietti di zona 1, zona 2 e zona 1+2 manterranno il costo abituale, ma potranno eccezionalmente essere utilizzati per tutta la giornata e non solo per il consueto periodo di validità. Il divieto di circolazione varrà in particolare per l’area delimitata esternamente dalle vie Spalto San Marco, Vittorio Emanuele II, dei Mille, Calatafimi, Lupi di Toscana, Leonardo da Vinci, Pusterla, Filippo Turati e piazzale Arnaldo, ma l’invito per tutti è quello di muoversi in bicicletta o coi mezzi pubblici. Maggiori informazioni sono sul sito di Brescia Mobilità.

Dalle 15 alle 19 l’iniziativa sarà inoltre raccontata in diretta da piazza Loggia sulle frequenze di Radio Bresciasette.