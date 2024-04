Giornata della bici e domenica ecologica, il 12 maggio si pedala

Protagonista sarà la bicicletta, in tutte le sue declinazioni. Domenica 12 maggio, dalle 10 alle 22.30, il centro, con il cuore in piazza della Loggia e Largo Formentone, sarà teatro di Blu in Bici, la Giornata della Bici a Brescia promossa dalla Loggia e Brescia Mobilità in collaborazione con il mondo associativo. Per l’occasione sarà anche domenica ecologica, con il centro storico chiuso al traffico veicolare privato dalle 9 alle 18 e la possibilità di viaggiare sul trasporto pubblico con il biglietto unico per l’intera giornata.

L’obiettivo

Stand, installazioni artistiche, pedalate, area bimbi, cinema e sorprese a due ruote renderanno la bici una vera e propria prima attrice della città. Federico Manzoni, vicesindaco e assessore alla Mobilità ricorda: «Nel 2022 abbiamo iniziato con la Notte blu nell’ambito del Biciplan, il programma comunale dedicato alla mobilità ciclistica. Visto il successo della manifestazione abbiamo deciso di ampliarla all’intera giornata».

L’auspicio, come sottolinea Francesca Quiri, responsabile Comunicazione Brescia Mobilità, «è rendere la bicicletta sempre più protagonista della vita dei bresciani».

Il programma

Blu in bici, la presentazione dell'iniziativa ecologica - © www.giornaledibrescia.it

Il programma è stato pensato per tutte le esigenze ed età. Ovvero ciclisti appassionati, per chi usa la bici saltuariamente, ma anche per i neofiti. Oltre agli stand dove si potrà scoprire il mondo delle due ruote, ci sarà la Cargo Bike Challenge con le cargo bike, la possibilità di effettuare gratuitamente controlli e piccole riparazioni (in piazza Loggia dalle 10 alle 19 e in Largo Formentone, al Bike Point, dalle 10 alle 18.30). Per i più piccoli ci saranno l’area Bimbinbici in collaborazione con Fiab Brescia, le letture curate dal Sistema Bibliotecario urbano, circuiti in bici, scuola di bicicletta, laboratori.

Ci saranno poi pedalate e tour, come come quella da Paratico a Brescia grazie alla sinergia con Festival Carta della Terra di Fondazione Cogeme e Terra della Franciacorta. Radio Bresciasette trasmetterà in diretta da Piazza della Loggia dalle 10 alle 19.

In piazzetta Bella Italia, dalle 20.30 alle 22.30 si potrà assistere alle proiezioni di Ciclo Cinema, un cinema speciale che funziona a pedali. Partner del progetto è il Consorzio Brescia Centro: grazie alla collaborazione con il Duc i negozi saranno vestiti a festa. Tutti i dettagli sulla giornata si trovano sul sito www.bluinbici.it, parte di un portale che sarà creato nell’ambito del progetto di BiciBrescia.