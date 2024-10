Domani l’ultimo saluto al 17enne morto a Calcinato

Sebastiano avrà per sempre 17 anni. La sua giovane vita si è spezzata domenica sera, quando un tragico incidente stradale non gli ha lasciato scampo. Ora è giunto il momento dell’ultimo saluto: il suo funerale sarà celebrato domani, giovedì, alle 15 nella chiesa di San Vincenzo, mentre il corteo funebre partirà alle 14.50 dall’abitazione di via don Lino Bonomelli. Oggi invece, la famiglia accoglierà parenti e amici per la veglia di preghiera alle 18.

Sebastiano Diego Socci è spirato lunedì mattina all’ospedale Civile di Brescia per le conseguenze dell’incidente in cui è rimasto coinvolto domenica sera. Il ragazzo, che stava percorrendo via Stazione a Ponte San Marco in sella alla sua moto, è finito contro un’automobile che si stava immettendo sulla strada principale.

Figlio di Daniele Socci, consigliere comunale e titolare di un’autoscuola, e Marta Cominelli, originaria di Bedizzole, Sebastiano era amato per la sua simpatia e la sua disponibilità, molto benvoluto tra i tanti suoi amici e compagni di scuola. Frequentava il quarto anno dell’istituto tecnico Cerebotani di Lonato, indirizzo Meccanica, e aveva una passione per lo sport, in particolare per il ciclismo e la motocicletta.

«Prima hai un figlio, poi non ce l’hai più»: sono in tanti in queste ore a immedesimarsi in mamma Marta e papà Daniele, a condividere il loro dolore. Numerosissimi i messaggi di cordoglio sui social rivolti a loro e ai tre fratelli di Sebastiano, Sofia, Samuele e Maria. Accanto al cordoglio la voglia di fare qualcosa di concreto degli amici, forse una borsa di studio in suo nome, «perché manca già troppo».