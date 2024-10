Finisce contro un’auto a Calcinato: morto il motociclista 17enne

È morto il ragazzo che ieri sera è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in via Stazione a Calcinato. Sebastiano Diego Socci aveva solo 17 anni.

L’incidente

Era in sella alla sua moto quando è andato a sbattere contro un’automobile che, secondo le prime ricostruzioni, stava svoltando. Le sue condizioni sono parse subito molto gravi, tanto che è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Civile di Brescia. Purtroppo, non si è più ripreso. Il giovane abitava a Calcinato con la sua famiglia ed era figlio del consigliere comunale Daniele Socci.