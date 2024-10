Morto in moto contro un’auto, il dolore di Calcinato per «Seba»

Alice Scalfi

Sebastiano Diego Socci non ce l’ha fatta: troppo gravi riportate domenica nello scontro con un’auto

2 ' di lettura

Sebastiano Diego Socci aveva 17 anni - © www.giornaledibrescia.it

«Seba» non ce l’ha fatta. Il suo cuore forte e la sua giovane età non sono bastati a salvargli la vita. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente di domenica sera. Sebastiano Diego Socci è morto ieri mattina all’ospedale Civile di Brescia, dopo che le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, fino al drammatico epilogo. Il ragazzo aveva 17 anni. L’episodio L’incidente si è verificato domenica sera, erano da poco passate le 20.30. Sebastiano stava percorrendo via Stazione, a Ponte San