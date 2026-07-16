I ricordi dei cittadini diventano un documentario: nasce «Io, Nave»

Voci storiche che hanno vissuto il territorio e hanno contribuito a costruirne l’identità

Barbara Fenotti 16 luglio 2026 2 ' di lettura

Camillo Comini, il fabbro © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti documentariostoriaNave Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...