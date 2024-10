Dissesto idrogeologico, dal governo 10 milioni a Gussago e 3,7 a Darfo

Il governo giunge in aiuto dei territori bresciani colpiti da fenomeni di dissesto idrogeologico. Il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Vannia Gava ha oggi annunciato, all’interno di un pacchetto da 109 milioni di euro destinato alla Lombardia, 10 milioni di euro per il Comune di Gussago e 3,7 milioni per quello di Darfo Boario.

Nel primo caso i soldi serviranno per la messa in sicurezza del torrente Gandovere, esondato diverse volte negli ultimi tempi a causa del maltempo, e per interventi di protezione nel centro abitato camuno, anch’esso fortemente colpito dai fenomeni atmosferici.

«Risorse importanti, rientranti in un programma complessivo per il Paese per il 2024 che consentiranno di superare la logica dell’emergenza e puntare sulla messa in sicurezza preventiva e strutturale dei territori – afferma Gava –. Gli investimenti si uniscono alle nuove norme introdotte dal decreto legge Ambiente con cui abbiamo rafforzato i poteri dei presidenti di Regione e previsto meccanismi per velocizzare la spesa».