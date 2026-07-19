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Disperso a Sirmione, le ricerche seguono la traccia dello smartwatch

Da stamattina sono ricominciate le perlustrazioni nel lago. Per la localizzazione le squadre si starebbero servendo della posizione segnalata dall’accessorio indossato da Alexandru Olaisiu Sorin al momento dell’immersione
Continuano le ricerche di Alexandru Olaisiu Sorin
Continuano le ricerche di Alexandru Olaisiu Sorin

Si continua a cercare nelle acque di fronte a Sirmione. Da ieri sera risulta disperso Alexandru Olaisiu Sorin, 29 anni, dipendente di una società di noleggio imbarcazioni, tuffatosi nel lago per soccorrere un bambino inglese di sette anni e mai più riemerso dopo essere riuscito a salvare il piccolo. Le ricerche del ventinovenne ieri sono andate avanti fino all’arrivo del buio e sono riprese stamattina: al lavoro ci sono i volontari del Garda, i sommozzatori dei Vigili del fuoco e, per le ricerche di superficie, la Guardia costiera e la Polizia. Per localizzare Sorin le squadre al lavoro si starebbero servendo anche della posizione segnalata dallo smartwatch indossato da Sorin al momento dell’immersione. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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