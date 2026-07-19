Disperso a Sirmione, si cerca dove il lago è profondo oltre 50 metri

Un gesto generoso, dettato dall’istinto. Poi il nulla. Da ieri pomeriggio si cerca Alexandru Olaisiu Sorin, 29 anni, dipendente di una società di noleggio imbarcazioni. Il giovane si è tuffato nelle acque al largo di Sirmione per soccorrere un bambino inglese di sette anni in difficoltà dopo essersi immerso dal natante sul quale si trovava con la famiglia. È riuscito a salvare il piccolo, lui invece non è più riemerso. Le ricerche sono proseguite fino al calare della sera e riprenderanno oggi. L’allarme è scattato attorno alle 16 attraverso il numero 1530.
Secondo la ricostruzione della Guardia Costiera, il conducente dell’imbarcazione noleggiata ai turisti stranieri si è accorto che il piccolo faticava a tornare a bordo e non ha esitato a lanciarsi in acqua per raggiungerlo. Dopo essere riuscito a metterlo in salvo, è stato visto andare lui stesso in difficoltà fino a scomparire sott’acqua, in un tratto di lago, al largo della Giamaica, dove il fondale raggiunge i 52 metri.
Le ricerche
La macchina dei soccorsi si è attivata nel giro di pochi minuti. La Guardia Costiera ha inviato sul posto una motovedetta, che ha trasferito a terra i turisti, ancora sotto shock, prima di riprendere le ricerche in superficie.
Sono intervenuti anche l’idroambulanza della Croce Rossa, le unità navali e i sommozzatori dei Vigili del fuoco, arrivati con l’elicottero da Venezia e con squadre da Verona, oltre ai Volontari del Garda, impegnati nelle ricerche di profondità con Rov e sonar. Per tutta la giornata il quartier generale delle operazioni è rimasto nell’area del castello scaligero, dove il parcheggio riservato ai residenti è stato delimitato per consentire i movimenti dei mezzi di soccorso. Gommoni, motovedette e l’elicottero dei Vigili del fuoco hanno continuato ad alternarsi sull’acqua mentre decine di persone seguivano l’evolversi delle ricerche.
Chi è Alex
Da qualche tempo Alex lavorava per Garda Tours, una delle società di noleggio imbarcazioni attive a Sirmione. Originario di Braila, in Romania, il ragazzo risulta formalmente residente a Corigliano Rossano, in Calabria, dove ha frequentato l’istituto alberghiero. È un giovane appassionato di motori e di moto, abituato a trascorrere gran parte delle giornate sul lago, per lavoro ma anche per divertimento. Ieri pomeriggio, davanti a un bambino in difficoltà, non ha esitato a tuffarsi.
Tra i più colpiti i colleghi della società di noleggio, che hanno assistito alle operazioni senza allontanarsi dal porto. Anche gli altri operatori del lago hanno seguito con apprensione quanto stava accadendo, ricordando ai clienti i rischi di un tuffo improvviso, anche per chi conosce bene il Garda e i suoi pericoli. In serata il giovane risultava ancora disperso. Le ricerche proseguiranno anche nella giornata di oggi.