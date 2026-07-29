Disperso da lunedì, si concentrano a Idro le ricerche di un 56enne

Sono iniziate nel pomeriggio di ieri le ricerche del 56enne di Verolanuova di cui non si hanno più notizie dalla giornata di lunedì. La possibile svolta è arrivata con il ritrovamento della sua Honda FR-V, parcheggiata in una piazzola in località Paröle, lungo la strada che conduce a Vesta, nel territorio comunale di Idro. Da quel momento è stata attivata una vasta macchina dei soccorsi che ha concentrato le operazioni sia nelle acque del lago sia nei boschi circostanti, senza che finora siano emersi elementi decisivi.
L’allarme
A lanciarlo erano stati i familiari con la denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri della Compagnia di Verolanuova. Grazie al sistema provinciale di lettura delle targhe, i militari sono riusciti a ricostruire gli ultimi spostamenti della vettura, entrata nel comune di Idro nel tardo pomeriggio di lunedì.
Dopo il ritrovamento dell’auto, all’interno della quale sono rimasti gli effetti personali e il telefono cellulare dell’uomo, gli accertamenti hanno consentito di ricostruire anche gli ultimi momenti documentati: l’uomo aveva acquistato dell’acqua al chiosco di Paröle, proprio nelle vicinanze del luogo in cui la monovolume è stata poi rinvenuta.
Fin dalla mattinata di martedì, inoltre, sui social aveva iniziato a circolare un’immagine dello scomparso estrapolata dal filmato delle telecamere di sorveglianza del chiosco, nella speranza che qualcuno potesse riconoscerlo e fornire indicazioni utili.
Le ricerche
Il Comune di Idro si è attivato fin dalle prime ore con il sindaco Aldo Armani, impegnato personalmente nelle operazioni. In collaborazione con il gruppo Eridio Sub, è stata impiegata una delle imbarcazioni dell’associazione dotata di ecoscandaglio per scandagliare i fondali del lago, mentre i volontari della Protezione civile hanno avviato le prime perlustrazioni a terra.
Con il passare delle ore il dispositivo di ricerca si è ulteriormente rafforzato. Sul posto operano i vigili del fuoco dei distaccamenti di Salò e Vestone, affiancati dall’elicottero del Corpo arrivato da Bologna, dai sommozzatori e dai dronisti giunti da Milano, dagli specialisti del nucleo Saf di Brescia e dai tecnici del Soccorso Alpino della Valle Sabbia, impegnati a battere le aree più impervie e i versanti boscati che si affacciano sul lago. Le operazioni proseguono senza sosta nella speranza che un nuovo elemento possa consentire di ritrovare il 56enne.