Dispensa Solidale di Chiari, ai volontari ora si uniscono gli studenti

La Dispensa Solidale di Chiari è pronta a rimettersi in moto per aiutare i bisogni primari di chi è in difficoltà, unendo le generazioni nel segno del dono.

«Domani – spiegano dal circolo Acli clarense, guidato dalla presidentessa Monica De Luca – per tutto il giorno alla Galleria Italmark (in via Brescia 31) si raccolgono generi alimentari per le famiglie di Chiari in difficoltà. Olio, pasta, riso, passata di pomodoro, tonno, carne in scatola, biscotti, latte, farina, legumi, prodotti per l’infanzia, tutto quello i cittadini potranno donare».

Le scuole

Al percorso solidale che vede storicamente impegnati i volontari delle Acli, della Dispensa Solidale, dei Lions Club e dell’Avis di Chiari, si uniranno anche alcuni studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Luigi Einaudi, impegnati in un progetto di service learning.

È questa la principale novità 2026 della Dispensa di Chiari, un progetto nato il 4 ottobre 2015, più di 10 anni fa, in occasione della Festa del Dono realizzata dentro Expo Milano.

Gli obiettivi dichiarati della Dispensa Solidale, ancora oggi, sono la lotta allo spreco alimentare, il recupero e la distribuzione degli alimenti non consumati, con la contestuale azione di aiuto alle famiglie bisognose del territorio clarense.

I numeri

Nei primi dieci anni di vita l’attività dei volontari di Chiari ha saputo fare la differenza, come mostrano i numeri relativi al decennio 2015-2025.

Leggi anche Povertà a Brescia: un nuovo software per intercettare la marginalità

Ogni anno, in media, sono stati raccolti e distribuiti 17.800 chilogrammi di frutta e verdura, 1.880 chilogrammi di pane, 7.900 chilogrammi di prodotti secchi e confezionati, assistendo ogni anno in media 100 famiglie e 220 persone.

Punto di riferimento

Grazie al sostegno di privati cittadini, supermercati, aziende ed esercizi commerciali, oltre alle convenzioni stipulate ad hoc con l’Ufficio servizi sociali del Comune e la società municipalizzata Chiari Servizi, la Dispensa è diventa un punto di riferimento quotidiano per tante famiglie, garantendo cibo, vicinanza concreta e buone pratiche di economia circolare.

L’ultimo esempio a Natale, quando la sezione di Chiari dell’Avis e l’associazione «Amici del Burraco» hanno voluto integrare l’ultimo pacco dell’anno con diverse carte acquisto, da utilizzare nei supermercati locali, per supportare così anche il commercio di prossimità.