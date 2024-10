Dislessia e discalculia: tra Brescia e provincia 1.500 casi all’anno

Trend in aumento: la sfida è anticipare la diagnosi e anche molti adulti si sottopongono ai test

3 ' di lettura

Avere un disturbo non riconosciuto può causare frustrazione nei bambini © www.giornaledibrescia.it

«Con il suo dizionario studia tanto Nunù. Ma se legge al contrario non ha colpe Nunù». Come insegna «L’Anisello» dello Zecchino d’Oro che «la G di Gatto la confonde con C» la dislessia non è causata da un deficit di intelligenza o di attenzione. Non è nemmeno una malattia, ma una caratteristica innata e non transitoria. E, come tutti i Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), dipende da un diverso funzionamento del cervello. Prendendo in prestito le parole usate da Carlotta Jesi in un libro,