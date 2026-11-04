Diritto allo studio, il Comune di Travagliato investe quasi 1,9 milioni

Un Piano per il diritto allo studio che parte dal nido e arriva all’Università, senza dimenticarsi degli alunni con disabilità e delle famiglie. Per l’anno scolastico 2026/2027 Travagliato ha deciso di stanziare 1.871.741 euro per sostenere i molteplici aspetti della vita scolastica dei bambini e ragazzi di paese.
Gli interventi
«Questa è una precisa scelta dell’Amministrazione che riconosce nell’istruzione una priorità e investe concretamente nel percorso di crescita dei giovani – sottolinea la consigliera Silvia Colosio –. Il nostro non è solo un documento che elenca risorse ma uno strumento capace di intercettare i bisogni reali delle persone». Tra gli interventi più richiesti figura innanzitutto l’ampliamento dell’asilo nido Giro Girotondo, possibile grazie a un finanziamento ministeriale di 720mila euro. La capacità della struttura è passata così da 30 a 72 posti e ora non ci sono più bambini in lista di attesa.
Per quanto riguarda la scuola elementare invece l’obiettivo è stato affiancare al percorso scolastico una serie di servizi per aiutare le famiglie nella gestione della quotidianità. Da quest’anno è dunque partito «Aspettando il tempo pieno» che ha riscosso fin da subito grande successo. Risorse vengono poi riservate per l’attuazione del pof, l’acquisto di forniture per alunni disabili, il progetto di musica e il gemellaggio con Beaufort en Anjou, opportunità per i ragazzi di scoprire nuove forme di espressione, incontro e scambio culturale. Alle scuole paritarie vengono invece stanziati 249mila euro.
Per gli studenti con difficoltà nel percorso vengono messi a disposizione inoltre voucher per lezioni individuali, mentre per l’assistenza ad personam degli alunni con disabilità 832mila euro, quasi metà dei fondi del piano. «Il servizio non è gestito in forma centralizzata e rigida ma attraverso un sistema di scelta dell’operato e dell’ente gestore lasciato direttamente alle famiglie che possono così individuare la persona più adatta alle esigenze del figlio», spiega Colosio. Attenzione, infine, ai ragazzi più grandi grazie alle borse di studio e all’aula studio accessibile dalle 7 a mezzanotte e ora ancora più apprezzata grazie all’installazione dell’impianto di climatizzazione.
Crescita
«Il valore di questo piano risiede nella capacità di coniugare i servizi quotidiani, il sostegno educativo e l’attenzione alle esigenze che cambiano – conclude la consigliera –. Il nostro impegno è continuare a garantire ciò che già funziona, intervenire dove emergono difficoltà e sviluppare nuove risposte per accompagnare la crescita dei nostri bambini e ragazzi».