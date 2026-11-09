Indagini per un presunto attacco hacker alla Direzione investigativa antimafia

Verifiche in corso per un presunto attacco hacker che avrebbe colpito la Direzione investigativa antimafia. In questo momento i tecnici sono al lavoro per verificare e non c'è ancora una conferma che ci sia stata una compromissione dei sistemi e una sottrazione di documenti. Secondo alcuni utenti sui social, sul darkweb sarebbero in vendita oltre 220 megabyte di informazioni che sarebbero stati sottratti dai database dell’organismo che si occupa di indagini sulla criminalità organizzata.
Secondo quanto riportato dall’Ansa, i documenti sarebbero stati messi online da un utente che avrebbe usato lo pseudonimo «weykofa». Nei circa 300 file, secondo quanto circola sui social, ci sarebbero le informazioni relative a oltre una ventina di gruppi della criminalità organizzata, atti d’indagine, statistiche interne, dati sul personale, documenti finanziari, corrispondenza con Europol e l'Ue. Sarebbe stato richiesto un riscatto in bitcoin dall’hacker.