Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Indagini per un presunto attacco hacker alla Direzione investigativa antimafia

Dai database della Dia sarebbero stati sottratti circa 300 file contenenti informazioni su una ventina di gruppi della criminalità organizzata: sono in corso le verifiche
Un agente della Dia, foto d'archivio - © www.giornaledibrescia.it
Un agente della Dia, foto d'archivio - © www.giornaledibrescia.it

Verifiche in corso per un presunto attacco hacker che avrebbe colpito la Direzione investigativa antimafia. In questo momento i tecnici sono al lavoro per verificare e non c'è ancora una conferma che ci sia stata una compromissione dei sistemi e una sottrazione di documenti. Secondo alcuni utenti sui social, sul darkweb sarebbero in vendita oltre 220 megabyte di informazioni che sarebbero stati sottratti dai database dell’organismo che si occupa di indagini sulla criminalità organizzata.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, i documenti sarebbero stati messi online da un utente che avrebbe usato lo pseudonimo «weykofa». Nei circa 300 file, secondo quanto circola sui social, ci sarebbero le informazioni relative a oltre una ventina di gruppi della criminalità organizzata, atti d’indagine, statistiche interne, dati sul personale, documenti finanziari, corrispondenza con Europol e l'Ue. Sarebbe stato richiesto un riscatto in bitcoin dall’hacker. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
attacco hackerDiahacker
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...