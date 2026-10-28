Diecimila file pedopornografici, arrestato un 40enne bresciano

Circa 10mila file pedopornografici, con immagini e video che riguardano bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni, conservati e meticolosamente catalogati in apposite cartelle. È quanto ha trovato la Polizia di Stato durante la perquisizione che ha portato all’arresto di un quarantenne bresciano, accusato di detenzione di materiale pedopornografico.
L’indagine è stata avviata dalla Polizia Postale di Brescia, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura di Brescia e condotta con il contributo del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online. Gli accertamenti sono partiti dal monitoraggio della rete da parte del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Lombardia, dopo una segnalazione arrivata da organismi internazionali impegnati proprio nella tutela dei minori vittime di abusi.
Gli accertamenti
Gli elementi raccolti dagli investigatori, insieme a quelli emersi durante la perquisizione, hanno consentito di identificare il quarantenne e di arrestarlo. Il materiale sequestrato è ora al centro di ulteriori accertamenti: tutti i dispositivi informatici saranno sottoposti ad analisi forense per ricostruire nel dettaglio quanto gli viene contestato, verificare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte e soprattutto identificare i bambini e gli adolescenti ritratti nei contenuti, in Italia e all’estero.
In considerazione della gravità della vicenda, il questore di Brescia Paolo Sartori ha disposto nei confronti dell’uomo l’avviso orale di pubblica sicurezza, una misura di prevenzione prevista dal Codice antimafia e finalizzata, in questo caso, alla successiva richiesta di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.