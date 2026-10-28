Diecimila file pedopornografici, arrestato un 40enne bresciano

Il materiale, con immagini e video di bambini e adolescenti tra i 6 e i 16 anni, era catalogato in cartelle. L’indagine della Polizia Postale è partita da una segnalazione internazionale

28 ottobre 2026 1 ' di lettura

Indagini della Polizia postale - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti materiale pedopornograficopedopornografiaarresto Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...