Diciottenne invalido aggredito e preso a calci e pugni

Aggredito e preso a calci e pugni senza apparente motivo, in pieno giorno, mentre stava facendo due passi in paese dopo pranzo. Vittima un ragazzo di 18 anni, invalido al 100% e affetto da sindrome di Tourette. L’episodio si è verificato ieri, mercoledì 25 marzo, attorno alle 13.30, in un comune della Valtrompia.

La ricostuzione

Il giovane era uscito di casa dopo pranzo, come spesso fa, per fare un giro in paese. Secondo quanto ricostruito dal padre, che ha sporto denuncia ai carabinieri, il ragazzo avrebbe incrociato un coetaneo o poco più grande, che il figlio non conosce. Il diciottenne lo ha comunque salutato come è solito fare con tutte le persone che incontra. Dopo sarebbe scattata l'aggressione.

Prima gli insulti, poi l’aggressione: il giovane sarebbe stato afferrato, scaraventato a terra e colpito con calci ai fianchi e alle gambe e pugni alla testa.

L’intervento dei passanti

Il genitore ha raccontato sui social quanto accaduto con la speranza di trovare qualche testimone. Proprio dai social una persona ha poi contattato il padre del giovane preso mi mira riferendo di aver sentito le urla durante l’aggressione. Secondo una prima ricostruzione ad assistere alla scena anche due ragazzi. Il responsabile si è dileguato prima che qualcuno potesse fermarlo. La vittima è riuscita a chiamare il padre, in lacrime.

Oggi il 18enne è stato accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Non avrebbe riportato lesioni gravi, ma lamentava dolore alla testa. Il referto medico sarà allegato alla denuncia, come previsto dalla legge.

L'appello del padre

«Mio figlio non è in grado di difendersi – racconta il padre –. Ha difficoltà a parlare e quando si agita i tic aumentano, ma non ha mai causato alcun tipo di problema. In paese lo conoscono tutti, non era mai successo nulla prima d’ora».

I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’autore dell’aggressione. Il padre lancia un appello: chiunque abbia assistito alla scena o abbia informazioni utili può rivolgersi alle forze dell’ordine.