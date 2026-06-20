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Desenzano: spaccio al parcheggio, pusher in manette

La Polizia ha arrestato un 27enne di origini albanesi trovato con 15 grammi di cocaina
Pattuglie della Polizia a Desenzano
Pattuglie della Polizia a Desenzano

Procedeva lentamente con la sua auto nel parcheggio. Come se cercasse un parcheggio ma, anche davanti ad uno stallo libero, non si fermava. Gli agenti del Commissariato di Desenzano della Polizia di Stato lo hanno notato e poi lo hanno seguito e hanno capito che doveva incontrare qualcuno. Una donna, scesa da un furgone, quando lo ha visto arrivare è salita sulla sua auto, gli ha consegnato delle banconote e ne ha ricevuto un cambio un piccolo involucro. 

In quel momento è scattato il controllo e la perquisizione. L’uomo aveva 15 grammi di cocaina in dosi pronte per lo spaccio e denaro in banconote di piccolo taglio che si ritiene siano il frutto dell’attività criminale. Per questo l’uomo è stato arrestato e la donna segnalata per il possesso dello stupefacente per uso personale

Per l’uomo, identificato come un 27enne albanse senza fissa dimora e già conosciuto alle forze di polizia, sono state avviate le pratiche per l’espulsione. 

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