Desenzano, spaccata nella notte in una gioielleria del centro

Spaccata nella notte alla gioielleria Tranquilli a Desenzano. Un’auto rubata è stata usata come ariete contro la saracinesca, infrangendo la vetrina: i ladri si sono poi dati alla fuga con i preziosi esposti. È successo attorno alle 3.30 in via Achille Papa, nel cuore del centro storico, a pochi passi da piazza Malvezzi e piazza Matteotti.
La dinamica
Per aprirsi un varco i ladri hanno utilizzato una Y10 rubata, con cui hanno sfondato la saracinesca. Hanno poi infranto la vetrina e prelevato i gioielli esposti. All’interno è entrato in funzione il nebbiogeno e i carabinieri di Desenzano sono intervenuti subito. Per questo i malviventi si sono presto allontanati e il resto del negozio, cassaforte compresa, è rimasto intatto. Il valore del bottino è ancora da quantificare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Castiglione. Le indagini puntano ora a ricostruire in che modo in cui i responsabili si siano dati alla fuga. La zona è videosorvegliata e i militari stanno acquisendo i filmati delle telecamere per cercare elementi utili a identificarli.