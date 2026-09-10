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Desenzano, spacca la vetrata di un bistrot per rubare: arrestato

Sorpreso dai carabinieri all’interno del locale, il 33enne, marocchino irregolare sul territorio nazionale, ha tentato la fuga ma è stato bloccato. È stato accompagnato al Cpr di Torino ed espulso dall’Italia
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

L'uomo è stato portato al Cpr di Torino
L'uomo è stato portato al Cpr di Torino

Ha infranto una vetrata laterale, è entrato nel bistrot e ha iniziato a rovistare tra gli arredi e la cassa. Ma il tentativo di furto è durato poco: i carabinieri lo hanno sorpreso ancora all'interno del locale e arrestato.

È successo attorno alle 7 di mercoledì 9 settembre in via Crocifisso a Desenzano del Garda.  Quando i carabinieri del Radiomobile sono arrivati – allertati dall’allarme del bar –, il 33enne, marocchino irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, era ancora dentro l'attività. Ha tentato di scappare verso l'esterno, ma è stato raggiunto e bloccato.

L'uomo è stato arrestato in flagranza con l'accusa di tentato furto aggravato. Dopo le formalità è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Desenzano, in attesa del giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Brescia. Arresto convalidato.

Al Cpr

Nella stessa serata di ieri è stato accompagnato al Cpr di Torino. Successivamente è stato espulso dal territorio nazionale.

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