Desenzano, 70mila euro per rendere più sicura l’illuminazione pubblica

Settantamila euro per una città «più sicura, moderna e sostenibile». È quanto il Comune di Desenzano ha recentemente stanziato per riqualificare e rendere più sicura e funzionale l’illuminazione pubblica, migliorando la visibilità e aumentando la sicurezza per pedoni e ciclisti, ottimizzando al contempo l’efficienza energetica e riducendo l’inquinamento luminoso. L’obiettivo è proprio questo: puntare su tecnologie all’avanguardia e rispettose dell’ambiente, per semplificare la vita agli utenti più vulnerabili della strada, come pedoni e ciclisti, e al tempo stesso ottimizzare i consumi energetici.

Sicurezza e sostenibilità

Per l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Maiolo, la conferma di un impegno: «Con questo intervento, il Comune conferma il proprio impegno per una città più sicura, moderna, decorosa e sostenibile. L’ascolto delle istanze si traduce in opere che migliorano la qualità della vita dei cittadini e promuovono il rispetto per l’ambiente».

L’intervento

Come saranno investiti, dunque, i settantamila euro? L’intervento prevede la sostituzione di 133 punti luce nel comparto di via Garibaldi, che comprende vie come Annunciata, Vicolo Filatoio, Via Piatti, Vicolo San Giovanni e Via Murachette. Piazza Garibaldi, Via Vittorio Veneto e Via Gherla vedranno l’installazione di nuovi impianti, mentre in via Dal Molin saranno riposizionati 21 pali, con particolare attenzione alla relazione tra chiome degli alberi e punti luminosi.

Il progetto comprende la posa di sostegni e bracci in acciaio zincato per garantire durabilità e sicurezza, oltre allo smaltimento dei vecchi apparecchi, inclusi quelli a led ormai esausti, nel rispetto delle normative ambientali. I lavori saranno realizzati da Enel X nell’ambito del contratto di Rendimento Energetico, un accordo che permette di effettuare gli interventi come extra canone, senza costi aggiuntivi per i cittadini.