Desenzano, quattro interventi per una nuova viabilità

Mini rivoluzione in vista per le vie Montegrappa, Rio Brasa, Comboni, Mascagni e Cremona

L'incrocio tra via Comboni e via Mascagni © www.giornaledibrescia.it

Quattro ritocchini alla viabilità che si spera possano fare la differenza per i cittadini. In via sperimentale arrivano due nuovi dossi in via Montegrappa, il senso unico, nonché nuovi stalli e nuovi dossi in via Rio Brasa. Cambiano inoltre le precedenze tra via Comboni e via Mascagni, e su via Cremona cambia il senso di marcia. Insomma, una vera e propria piccola rivoluzione per la viabilità delle zone interessate, tutte residenziali. Non a caso le scelte prese dalla Polizia locale di concerto