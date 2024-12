Desenzano, nuove piscine «green» da 22 milioni di euro

Il nuovo impianto, realizzato da un privato, sarà pronto nel 2027, anche se l’opposizione dice «no»: è l’opera più costosa mai realizzata in città

Il progetto delle nuove piscine di Desenzano

Costeranno 22 milioni di euro e saranno «tagliate su misura di Desenzano»: in Consiglio comunale è stato presentato e approvato dalla sola maggioranza il progetto delle nuove piscine. Saranno l’opera più costosa mai realizzata in città, finanziata con un mutuo ventennale (rata annuale di circa 750mila euro), un anticipo di 5,2 milioni già stanziati e 2,5 milioni finali, ma con la possibilità di impiegare ulteriori risorse in futuro. Il bando Il bando sarà pubblicato entro dicembre e l’impianto s