Desenzano, il Forensic lab per le analisi antidroga fa saltare 4 patenti

Un laboratorio mobile, autorizzato dal ministero della Salute, e attrezzato con le più recenti tecnologie per le rilevazioni forensi. È stato questo il «collega» che ha supportato nella serata di venerdì i carabinieri della Compagnia di Desenzano nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio che si è svolto, dalla serata fino alle prime luci dell’alba, sulla strada a lago che collega Desenzano e Sirmione.
Basta un parcheggio
Il laboratorio mobile, che si muove su un camion appositamente attrezzato, ha potuto essere installato in un parcheggio mentre le pattuglie, sulla principale via di comunicazione, effettuavano i controlli stradali. Grazie al protocollo siglato dall’Arma con l’azienda che offre il servizio e approvato dai ministeri competenti, i conducenti positivi ai pre-test per gli stupefacenti hanno potuto essere sottoposti ad analisi cliniche subito dopo e direttamente sul posto, ottenendo risultati certificati nel giro di pochi minuti. È stato grazie a questa strumentazione che i Carabinieri hanno individuato, e bloccato, quattro persone che erano alla guida nonostante siano risultate positive al consumo di stupefacenti.
Nel corso della serata 30 conducenti sono stati controllati e 40 persone sono state identificate. Alle quattro persone risultate positive agli stupefacenti è stata ritirata la patente e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Altre persone sono state sanzionate per violazioni al codice della strada che vanno dalla velocità eccessiva in centro abitato fino al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Controlli approfonditi ed efficaci che, nelle prossime settimane, saranno ripetuti anche in altre parti della provincia.