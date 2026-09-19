Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGarda

Desenzano, il Forensic lab per le analisi antidroga fa saltare 4 patenti

Notte di controlli sulla strada da parte dei Carabinieri con il supporto del laboratorio mobile di una azienda specializzata, certificato dal Ministero della salute
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Il laboratorio mobile a Desenzano
Il laboratorio mobile a Desenzano

Un laboratorio mobile, autorizzato dal ministero della Salute, e attrezzato con le più recenti tecnologie per le rilevazioni forensi. È stato questo il «collega» che ha supportato nella serata di venerdì i carabinieri della Compagnia di Desenzano nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio che si è svolto, dalla serata fino alle prime luci dell’alba, sulla strada a lago che collega Desenzano e Sirmione.

Basta un parcheggio

Il laboratorio mobile, che si muove su un camion appositamente attrezzato, ha potuto essere installato in un parcheggio mentre le pattuglie, sulla principale via di comunicazione, effettuavano i controlli stradali. Grazie al protocollo siglato dall’Arma con l’azienda che offre il servizio e approvato dai ministeri competenti, i conducenti positivi ai pre-test per gli stupefacenti hanno potuto essere sottoposti ad analisi cliniche subito dopo e direttamente sul posto, ottenendo risultati certificati nel giro di pochi minuti. È stato grazie a questa strumentazione che i Carabinieri hanno individuato, e bloccato, quattro persone che erano alla guida nonostante siano risultate positive al consumo di stupefacenti.

Nel corso della serata 30 conducenti sono stati controllati e 40 persone sono state identificate. Alle quattro persone risultate positive agli stupefacenti  è stata ritirata la patente e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Altre persone sono state sanzionate per violazioni al codice della strada che vanno dalla velocità eccessiva in centro abitato fino al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Controlli approfonditi ed efficaci che, nelle prossime settimane, saranno ripetuti anche in altre parti della provincia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
analisi antidrogacodice della stradaforensic labDesenzano del Garda
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...