Desenzano, durante i controlli per Halloween arrestata pusher di 21 anni

Simone Bracchi
La giovane è stata trovata con 90 grammi di hashish e due bilancini di precisione
I controlli per Halloween da parte dei carabinieri
Dai controlli per schiamazzi in occasione delle feste per Halloween all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga: in manette è finita una 21enne trovata con 90 grammi di hashish. È successo la sera del 31 ottobre a Desenzano: i carabinieri della compagnia locale erano intervenuti per dei rumori provenienti da un’abitazione e una volta  giunti sul posto hanno trovato dentro la casa anche due bilancini di precisione e il materiale per il confezionamento e la vendita, riconducibili alla ragazza classe 2004.

Altre attività

Ma nel corso del fine settimana i carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, con la collaborazione delle Polizie locali, hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dalla Prefettura. Oltre alla giovane arrestata, hanno denunciato sette persone, sequestrato 110 grammi di «fumo» e ritirato sei patenti per guida sotto l’effetto di alcol su un totale di 43 contravvenzioni del Codice della strada. Risultati emersi dal controlli di ben 340 persone, 210 mezzi e di due esercizi pubblici.

