Controlli per Halloween: oltre 140 persone identificate e due denunce
Dalla serata di mercoledì 30 ottobre fino all’alba del 31, in occasione dei festeggiamenti di Halloween, si sono svolte operazioni straordinarie interforze di prevenzione nel territorio urbano di Brescia e in varie aree della provincia.
L’attività, disposta con ordinanza del Questore di Brescia Paolo Sartori e concordata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.
Un servizio analogo è stato predisposto anche a Desenzano del Garda, con la partecipazione del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri e degli agenti della Polizia Locale.
Nei luoghi della movida
L’obiettivo dei controlli era prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità, spaccio di droga e reati contro il patrimonio, garantendo al contempo condizioni di sicurezza e legalità durante la notte di Halloween.
A Brescia, le pattuglie hanno presidiato in particolare la Stazione ferroviaria, il centro storico, piazzale Arnaldo, il quartiere Carmine, piazza Vittoria e le zone di Brescia Due, via Orzinuovi e via Casotti, dove si trovano locali molto frequentati.
I risultati dei controlli
Durante le verifiche, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un cittadino tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, già con precedenti penali e destinatario di un divieto di dimora nel Comune di Brescia. Su disposizione del questore Sartori, è stato emesso un ordine di accompagnamento e trattenimento presso il Cpr di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), in attesa dell’espulsione dal territorio italiano.
Nel centro storico, invece, un cittadino moldavo di 19 anni è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere, poiché trovato in possesso di una pistola semiautomatica priva del tappo rosso, ma simile a un’arma autentica.
Complessivamente sono stati controllati 8 esercizi pubblici, con due sanzioni amministrative (una per occupazione abusiva di suolo pubblico e una per violazione del Testo Unico di Pubblica Sicurezza), 28 veicoli con tre multe per infrazioni al Codice della Strada, e 146 persone identificate, di cui 55 straniere e 27 con precedenti penali o di polizia.
