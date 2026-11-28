Desenzano, due sorelle investite sulla strisce: una è gravissima

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16.30 vicino alla Spiaggia d’Oro. Le giovani, provenienti dalla provincia di Alessandria, hanno 25 e 17 anni: quest’ultima ha avuto un arresto cardiaco

Alice Scalfi 28 novembre 2026 1 ' di lettura

La scena dell'incidente Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidenteinvestimento ciclistaDesenzano del Garda Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...