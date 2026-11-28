Una ragazza di 17 anni è in gravissime condizioni dopo essere stata investita insieme alla sorella maggiore a Desenzano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16.30 di oggi, poco oltre la Spiaggia d’Oro, in direzione del centro. Le due sorelle, nate nel 2009 e nel 2001 e provenienti dalla provincia di Alessandria, erano a piedi e, secondo le prime informazioni, sarebbero state colpite mentre si trovavano sull’attraversamento pedonale.
L’incidente
A investirle una Kia Rio guidata da un giovane uomo. La dinamica è al vaglio della Polizia locale di Desenzano, intervenuta per i rilievi. Le condizioni della più giovane sono apparse subito gravissime: la diciassettenne è andata in arresto cardiaco. Soccorsa sul posto, al momento del trasporto in codice rosso risultava incosciente. La sorella maggiore è invece rimasta cosciente e ha ricevuto le cure del personale dell’ambulanza.
L’emergenza ha mobilitato diverse ambulanze e automediche, oltre all’elisoccorso, atterrato nel prato della Spiaggia d’Oro. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire le circostanze dell’investimento.