Desenzano, controlli estivi della Polizia: 117 persone identificate

A Desenzano del Garda la Polizia di Stato ha svolto dal venerdì alla mattina del 6 luglio 2026 servizi straordinari di controllo del territorio su disposizione del questore Sartori, per tutelare ordine e sicurezza con l’inizio della stagione estiva e il forte afflusso di turisti. I controlli hanno riguardato la stazione ferroviaria e le vie limitrofe, il lungolago, piazze Matteotti, Malvezzi e Garibaldi, le spiagge e le zone di aggregazione giovanile, con verifiche anche a sei pubblici esercizi e cinque posti di controllo sulle principali arterie in entrata e uscita dal Comune.
Nel corso dell’operazione, svolta con il Commissariato di Desenzano, il Reparto Prevenzione Crimine di Milano e la Polizia Locale, sono state controllate 117 persone, di cui 43 con precedenti penali o di polizia, e 22 autoveicoli. Un 19enne gardesano è stato segnalato per possesso di hashish pronta per lo spaccio, mentre un’altra confezione di hashish è stata sequestrata a un gruppo di giovani durante un servizio con l’unità cinofila nelle zone del Desenzanino e del lungolago Maratona.
I provvedimenti
Al termine, il questore ha adottato tre fogli di via obbligatori dal Comune di Desenzano per persone con precedenti trovate senza motivo nel territorio, due avvisi orali di pubblica sicurezza per cittadini italiani e stranieri ritenuti socialmente pericolosi e due decreti di allontanamento dal territorio nazionale per altrettanti extracomunitari irregolari con precedenti, con obbligo di lasciare l’Italia entro sette giorni. I controlli proseguiranno per garantire una presenza costante delle forze dell’ordine.