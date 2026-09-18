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Desenzano, arrestato un latitante polacco: deve scontare oltre due anni

Era ricercato in ambito internazionale per traffico di veicoli rubati. La Polizia lo ha individuato in un albergo
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Desenzano del Garda dall'alto - © www.giornaledibrescia.it
Desenzano del Garda dall'alto - © www.giornaledibrescia.it

Avrebbe dovuto scontare una pena di due anni e due mesi in carcere per traffico di veicoli rubati e invece si trovava in un albergo a Desenzano del Garda. È lì che la Polizia di Stato ha trovato e arrestato: un uomo di 41 anni polacco ricercato dall’autorità giudiziaria del suo Paese, con numerosi precedenti penali e di polizia e destinatario di un mandato di arresto europeo.

In carcere

Gli agenti lo hanno individuato nella struttura ricettiva e accompagnato negli uffici del Commissariato, dove gli è stato notificato il provvedimento. Dopo le procedure di identificazione, il 41enne è stato portato in carcere, in attesa della consegna alle autorità polacche. L’arresto è stato possibile grazie alla collaborazione tra le forze di polizia italiane e quelle polacche nell’ambito della cooperazione giudiziaria europea.

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