Desenzano, arrestato un latitante polacco: deve scontare oltre due anni

Avrebbe dovuto scontare una pena di due anni e due mesi in carcere per traffico di veicoli rubati e invece si trovava in un albergo a Desenzano del Garda. È lì che la Polizia di Stato ha trovato e arrestato: un uomo di 41 anni polacco ricercato dall’autorità giudiziaria del suo Paese, con numerosi precedenti penali e di polizia e destinatario di un mandato di arresto europeo.
In carcere
Gli agenti lo hanno individuato nella struttura ricettiva e accompagnato negli uffici del Commissariato, dove gli è stato notificato il provvedimento. Dopo le procedure di identificazione, il 41enne è stato portato in carcere, in attesa della consegna alle autorità polacche. L’arresto è stato possibile grazie alla collaborazione tra le forze di polizia italiane e quelle polacche nell’ambito della cooperazione giudiziaria europea.