Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

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La nuova puntata del podcast true crime del Giornale di Brescia ricostruisce una vicenda del 1961: quella di un diciottenne che sterminò la sua famiglia, inscenò un’aggressione e infine confessò, senza mai dire quale fu il movente

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L’opera di Jimmy Milani trasforma Corso Mameli e Largo Formentone in una trama di luce e racconta le connessioni che ogni giorno fanno vivere la città