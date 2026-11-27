«Padre, madre e sorellina soppressi nel sonno a fucilate nella modesta casa di Mezzema di Tremosine. X.X., allora poco più che diciottenne, confessò due giorni dopo, la mattina del 2 novembre 1961, di avere sterminato la sua famiglia. Lo scempio di tre vite umane in quell’orribile modo sconvolse non soltanto la gente semplice del paese, ma tutta l’opinione pubblica. Il delitto di Tremosine ebbe larga eco sui giornali nazionali, diventò un caso di cronaca nera su cui s’intrecciarono discussioni e giudizi, l’assassino venne definito “mostro”, appellativo che rispecchiava il turbamento provocato dalla carneficina»: così scriveva il 2 aprile del 1981 sul Giornale di Brescia Gianni Pezzotti, inviato a Reggio Emilia, nella fabbrica dove il reo confesso stava allora svolgendo il lavoro concessogli dal suo stato di semilibertà. Detenuto nell’ospedale psichiatrico giudiziario, avrebbe dovuto scontare la pena dell’ergastolo.
La puntata
È questo il caso di cronaca nera protagonista della nuova puntata di «Delitti bresciani» (la nona della quarta stagione), il podcast del Giornale di Brescia scritto da Andrea Cittadini con il montaggio di Matteo Berta, disponibile da oggi su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. «La strage di Tremosine» ripercorre una vicenda che a sessantacinque anni dai fatti lascia ancora senza risposta una domanda fondamentale: perché un ragazzo di 18 anni arrivò a uccidere il padre, la madre e la sorellina di tre anni e mezzo?
Dalla falsa aggressione raccontata per costruirsi un alibi alla confessione, dagli interrogatori al processo che si concluse con la condanna all’ergastolo, la ricostruzione segue le indagini e il dibattimento, soffermandosi anche sul controverso movente. L’accusa individuò nel denaro e nel desiderio di sottrarsi al controllo paterno le ragioni del massacro, mentre la difesa contestò la piena capacità di intendere e di volere del giovane. La vicenda prosegue fino al 1981, quando l’uomo, intervistato da Pezzotti, tornò a parlare di quella notte e del movente, con sincerità e chiedendo pietà, raccontando anche di quando, in freddo pomeriggio del 1977, si recò a Tremosine per deporre dei fiori sulle tombe della sua famiglia, ricevendo l’abbraccio e il perdono di alcuni parenti. Il motivo del delitto resta, tuttavia, oscuro. Tanto all’opinione pubblica, quanto allo stesso assassino: «Non si può spiegare una cosa tanto assurda. Me lo sono chiesto fino quasi ad impazzire, era sangue del mio sangue».