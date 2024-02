«Delitti bresciani», la puntata sull’omicidio di Serle

Sparò per strada a uno dei due ladri che, nel pomeriggio di quel 14 dicembre 2013, rubarono a casa di suo fratello. E lo uccise. Oggi Mirco Franzoni, in carcere dal 2019 per aver ucciso il 26enne Eduard Ndoj, sta scontando la sua pena. Ed esce tutti i giorni da Verziano per lavorare nell’officina di famiglia.

È dedicata all’omicidio di Serle la nuova puntata di «Delitti bresciani», il podcast del Giornale di Brescia che ogni mese ricostruisce una vicenda che, dalla cronaca nera e giudiziaria di stampo locale, ha valicato i confini della provincia diventando un caso nazionale. Si intitola «Il ladro ucciso e il silenzio di un paese intero».

Anche nel quinto episodio della seconda stagione, il giornalista Andrea Cittadini ripercorre i fatti di cronaca e i risvolti processuali, attingendo ad alcuni audio inediti e ai preziosi materiali d’archivio del telegiornale di Teletutto. Il montaggio e la postproduzione sono invece a cura di Matteo Berta.

