Il debutto di Arianna: a nove anni pubblica una favola sull'amicizia

Arianna Corini ha solo nove anni e mezzo. Frequenta la quarta alla primaria Corridoni, nel quartiere Sant’Eustacchio. Ama la lettura e giocare con la fantasia. Fin qui, nulla di eccezionale.

Se non fosse che Arianna, alla sua giovanissima età, ha già scritto un racconto che i suoi genitori hanno deciso di far pubblicare da Serra Tarantola e che sarà presentato domani 24 aprile, nella libreria di via Porcellaga alle 17.

La storia

Il libretto, di 36 pagine, racconta la storia di Stormy, un elefantino africano, nato dopo un temporale, che conosce la giraffa Allegra, la zebra Zira, il leone Maisha e un gruppo di suricati. «Arianna ha iniziato a leggere già a 4 anni – spiega il papà, Gianmatteo Corini con una punta d’orgoglio nella voce –, ed ha sempre nutrito questa passione. Qualche tempo fa l’ho vista davanti al computer di sua sorella Sofia a scrivere e dopo tre giorni mi ha portato il suo racconto. E la cosa mi ha molto emozionato».

Il racconto vuole trasmettere alcuni messaggi positivi ed è proprio Arianna a illustrarli: «Il primo è che essere diversi è una cosa bellissima – spiega con chiarezza la piccola scrittrice – e ci ho pensato quando ho visto una bambina straniera piangere perché veniva esclusa da alcuni giochi. Il secondo messaggio è che l’amicizia vera nasce quando ci ascoltiamo e ci rispettiamo. E poi ancora: avere coraggio non significa non aver paura, ma fare sempre la cosa giusta anche se il cuore batte fortissimo. E riflettendo su queste cose ho poi scritto il racconto». Le illustrazioni che abbelliscono la pubblicazione sono state create con l’intelligenza artificiale. A presentare il libro sarà un’insegnante della bambina, la maestra Veronica Saldi.