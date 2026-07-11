Darfo, grave incidente sulla Statale: traffico in tilt

Ennesimo incidente sulla Ss42, quasta volta a Darfo Boario Terme. La dinamica dell’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Breno, intervenuti sul posto insieme ad ambulanze ed elisoccorso, a dimostrazione del fatto che l’impatto tra i veicoli sia stato molto violento.
Si tratterebbe di un frontale tra due auto e probabilmente nella carambola ne sarebbe stata coinvolta anche una terza. Tre, a quanto risulta le persone coinvolte. Sul posto anche i Vigili del fuoco. Inevitabilmente l’incidente ha causato forti disagi alla viabilità.