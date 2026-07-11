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Darfo, grave incidente sulla Statale: traffico in tilt

È successo nel tardo pomeriggio sulla SS42, sul posto anche i Vigili del fuoco per estrarre le persone coinvolte
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il violento frontale tra i veicoli sulla SS42
Il violento frontale tra i veicoli sulla SS42

Ennesimo incidente sulla Ss42, quasta volta a Darfo Boario Terme. La dinamica dell’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Breno, intervenuti sul posto insieme ad ambulanze ed elisoccorso, a dimostrazione del fatto che l’impatto tra i veicoli sia stato molto violento.

Si tratterebbe di un frontale tra due auto e probabilmente nella carambola ne sarebbe stata coinvolta anche una terza. Tre, a quanto risulta le persone coinvolte. Sul posto anche i Vigili del fuoco. Inevitabilmente l’incidente ha causato forti disagi alla viabilità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidenteSs 42frontaleelisoccorsotrafficoDarfo Boario terme
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