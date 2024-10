Dalla Regione 65 milioni per 21 interventi nel Bresciano

È stato approvato dalla Giunta lombarda l’aggiornamento del programma di progetti strategici per la provincia di Brescia (Alto Garda, Valle Sabbia e Valle Camonica): 21 le iniziative finanziate, per un investimento complessivo di quasi 113 milioni di euro.

Di questi, 65 provengono da Regione Lombardia attraverso il Fondo Comuni Confinanti per il periodo 2019-2027. Ne dà notizia Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, Montagna e Rapporti con le province Autonome, che ha proposto la delibera.

I settori di intervento

«Grazie a queste risorse importanti - sottolinea Sertori - verranno realizzati, entro il 2030, progetti coerenti con gli obiettivi di Regione Lombardia, come quello di favorire lo sviluppo e il rilancio economico e sociale dei comuni di confine con le province autonome di Trento e di Bolzano, per favorire il controesodo e per invertire il trend dello spopolamento di queste aree».

Leggi anche Spopolamento, in 30 anni potrebbero sparire 64 paesi bresciani

«I settori di intervento - conclude Sertori - sono molteplici ed entrano nel campo delle opere pubbliche, delle infrastrutture viabilistiche, della ricettività, dell’adeguamento tecnologico degli edifici pubblici nonché dell’ampliamento dell’offerta socio assistenziale».

I progetti finanziati

Tra le opere finanziate, il miglioramento all’accessibilità al Comune di Idro con conseguente fluidificazione del traffico e riduzione dei tempi di percorrenza delle direttrici dirette verso il Trentino (9,9 milioni), il progetto di sviluppo turistico dell’Alto Garda Bresciano tramite la realizzazione interventi di adeguamento e messa in sicurezza strade provinciali (in particolare, la SP 38 - 3,85 milioni), in Valle Camonica la creazione di un hub culturale ed espositivo per la fruizione innovativa e la comunicazione della «Valle dei Segni» (7,75 milioni).

E ancora, la realizzazione di un centro termale e di benessere a Ponte di Legno (2 milioni) e tre progetti innovativi proposti dalla Provincia di Brescia per il potenziamento tecnologico delle infrastrutture informatiche nei Comuni di Gargnano, Tignale, Tremosine sul Garda, Limone sul Garda e Idro (in collaborazione con le Comunità Montane Parco Alto Garda Bresciano e Valle Sabbia, per un totale di 400.000 euro) e la riqualificazione e valorizzazione dell’itinerario ciclo-pedonale Comuni di Cividate Camuno-Malegno-Breno, in collaborazione con la Comunità Montana Valle Camonica (560.000 euro).

L'assessore Terzi

La delibera è stata approvata con il concerto dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi: «Grazie a questo importante stanziamento, che rientra nel programma dei progetti strategici, finanziati dal Fondo Comuni Confinanti (FCC) per le annualità 2019/2027, finalmente si potranno concludere alcuni interventi viabilistici in provincia di Brescia – afferma Terzi - alcuni di essi attesi anche da molti anni».