Dal teatro alla memoria condivisa sul palcoscenico a Gussago

Teatro e memoria si fondono nella proposta culturale gussaghese di gennaio. La biblioteca comunale Bonometti inoltre, propone laboratori e incontri gratuiti, con iscrizione obbligatoria dedicati a tutti. Si parte venerdì 10 gennaio con la serata #InGioco con focus sui giochi da tavolo. Martedì 14 gennaio avrà invece luogo l’incontro del gruppo di lettura «Oltre le pagine». Mentre sabato 18 gennaio sempre in biblioteca è in programma il laboratorio con visori Oculus per esplorare la realtà virtuale.

L’ultimo appuntamento del mese è organizzato per sabato 25 gennaio, quando un laboratorio con stampante 3D permetterà di avvicinarsi alla progettazione tridimensionale. Le attività sono gratuite con iscrizione obbligatoria in biblioteca.

Gli appuntamenti

Domenica 19 gennaio alle 17, in sala civica Togni riparte la rassegna di Teatro Ragazzi, dedicata a bambini e famiglie. Il primo spettacolo sarà «Alice nel Paese delle meraviglie», portato in scena dal Teatro dell’Erba Matta nell’ambito del progetto Pressione Bassa. Un evento che promette di incantare grandi e piccoli, segnando l’inizio di una stagione teatrale che continuerà a febbraio con due appuntamenti, il 2 e il 16.

A fine gennaio, invece, Gussago celebra il Giorno della Memoria con una serie di iniziative legate al progetto «Per non dimenticare», che intreccia educazione civica e cultura. Lunedì 27 gennaio, al mattino, gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Gussago presenteranno spettacoli creati per l’occasione. Nel pomeriggio, la chiesa di San Lorenzo sarà aperta a tutti: uno spazio per lasciare pensieri o messaggi contro discriminazioni e genocidi. La sera, alle 20.30, andrà in scena «Ho sognato la cioccolata per anni», tratto dal romanzo di Trudi Birger, interpretato dalla compagnia Racconti di Scena.

L’assessore alla Cultura del Comune di Gussago, Simone Valetti, sottolinea: «Il nostro obiettivo è organizzare eventi e momenti di riflessione che possano coinvolgere tutte le fasce d’età e stimolare l’intera comunità. Crediamo che ognuno possa trovare il proprio spazio nelle iniziative proposte, da quelle più creative e tecnologiche ai percorsi commemorativi come Smisurata preghiera».