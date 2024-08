La stampante 3D per «case green» agli studenti dell’Academy Eseb

Its I Cantieri dell’Arte è il primo istituto europeo che potrà sperimentare questa tecnologia

2 ' di lettura

La stampante 3D all'opera - © www.giornaledibrescia.it

Stampare una casa in 3D con la gigantesca Crane Wasp. Non sono molti gli studenti in Europa che hanno la possibilità di sperimentare soluzioni architettoniche sostenibili utilizzando l’avveniristica macchina progettata e costruita dall’italiana Wasp. Da queste settimane è a disposizione degli studenti dell’Academy «I Cantieri dell’Arte», che si trova all’Eseb (Ente Sistema Edilizia Brescia), ente bilaterale del Sistema Ance Brescia. Strumenti concreti «L’adozione di questa tecnologia – commenta