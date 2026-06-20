Cure e benessere: a Vallio ricomincia la stagione delle Terme

Prende il via la nuova stagione delle terme Castello. Appuntamento oggi alle 16 quando è in programma l’inaugurazione ufficiale, con un convegno medico che avrà come ospite il cardiologo Paolo Gei, già primario al Civile, e per tema «Un cuore sano è una scelta: fai il primo passo», un invito alla prevenzione delle malattie cardiovascolari grazie a corretti stili di vita e controlli regolari (adesioni tramite messaggio WhatsApp al numero 324.6884819). Seguirà un momento conviviale.
Da lunedì i padiglioni saranno aperti al pubblico ogni giorno, esclusa la domenica, in orario 7.30-12. Ricordiamo che le terme valsabbine sono un centro d’eccellenza per le cure idropiniche (indicate per patologie renali, dell’apparato gastroenterico e delle vie biliari) e inalatorie accreditato dal Servizio sanitario nazionale, e che per usufruire delle prestazioni non serve appuntamento.
Terapie e incontri
«Contiamo di confermare quest’anno un trend peraltro già molto positivo - fa sapere Sergio Berardi, amministratore unico di Fonti di Vallio, la società che gestisce, oltre alle terme, l’imbottigliamento dell’acqua Castello e l’attività della struttura ricettiva Borgo alla Sorgente -. Nel 2025 le presenze dei curanti sono cresciute del 15% rispetto al 2024. L’auspicio è di fare ancor meglio nella stagione che sta per cominciare, puntando sui nuovi servizi per il benessere che affiancheranno le tradizionali terapie idropiniche e inalatorie, in particolare i corsi di pilates e di yoga».
Come da consuetudine, saranno numerose le iniziative culturali: concerti, intrattenimenti e una nutrita serie di conferenze su argomenti legati alla salute.
Da segnalare, tra gli altri, i «Sabati del sollievo per fibromialgici», incontri settimanali a cura di Fabio Setti, responsabile dell’ambulatorio di terapia del dolore dell’ospedale di Gavardo, e i due open day dell’11 luglio e del primo agosto dedicati alle terapie termali per i bambini, durante i quali ci si potrà avvalere di consulenze pediatriche gratuite.
Non mancheranno poi le conferenze mensili di «Cultura dell’acqua», un progetto ideato e condotto da Berardi che intende favorire la conoscenza delle diverse acque minerali naturali e delle loro caratteristiche fisico-chimiche, sia per l’uso nell’alimentazione che per prevenire o curare patologie.
Tornano anche quest’anno, infine, le serate musicali: la data inaugurale è quella di sabato 18 luglio, con l’esibizione del corpo bandistico di Vallio diretto da Daniela Gozzi.