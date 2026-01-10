«Cultural leader of the year»: a Francesca Bazoli l’Aurora Award 2025

La presidente di Fondazione Brescia Musei, Francesca Bazoli, è tra i vincitori dell’edizione 2025 degli Aurora Awards, ricevendo il riconoscimento nella sezione Cultural Leader of the Year, dedicata alla cultura intesa come infrastruttura del pensiero contemporaneo e come motore di identità, coesione e sviluppo territoriale.

Il riconoscimento

Il premio conferisce un riconoscimento a figure che, a livello nazionale, si distinguono per la capacità di produrre un impatto strutturale e duraturo nel panorama culturale italiano. In questo contesto, la Redazione e il Comitato Scientifico di Associated Medias conferiscono a Francesca Bazoli l’Aurora Award 2025 nella sezione «Cultural leader of the year» per la cultura come infrastruttura del pensiero contemporaneo e come motore di identità e sviluppo territoriale. Il riconoscimento si colloca in un anno che ha reso più esigente la valutazione della leadership: non basta interpretare il cambiamento, occorre governarlo con metodo, trasparenza e capacità di generare fiducia.

«Nel 2025, Francesca Bazoli ha operato nel ruolo di Presidente di Fondazione Brescia Musei – si legge –assumendo responsabilità che incidono su persone, istituzioni e mercati. La traiettoria del suo operato è leggibile lungo alcune direttrici-chiave: impatto territoriale, programmi culturali, partnership, patrimonio, innovazione gestionale. In tali ambiti, la qualità dell’azione è stata misurata non solo sull’efficacia immediata, ma sulla tenuta nel tempo delle scelte. Elementi di contesto considerati nella valutazione: ha impresso un’accelerazione alla valorizzazione del patrimonio museale con impatto territoriale e nazionale. Questi fattori, letti insieme alle decisioni assunte e ai risultati osservabili, hanno concorso a delineare il profilo premiato.

La motivazione sottolinea un contributo che rafforza la cultura come infrastruttura: programmazione, accessibilità, cura del patrimonio e capacità di attivare partenariati pubblici e privati. Nel 2025, l’azione premiata ha mostrato come le istituzioni culturali possano essere laboratori di cittadinanza, innovazione e diplomazia. Particolarmente rilevante è risultata la gestione del perimetro reputazionale e valoriale, elemento che oggi agisce come vero capitale: determina accesso a partnership, capacità di attrarre talenti e stabilità delle relazioni. In un ecosistema spesso esposto a volatilità, l’azione premiata dimostra che la credibilità si costruisce con continuità, con attenzione agli impatti indiretti e con un linguaggio pubblico sobrio, verificabile, non performativo.

«Associated Medias ha inoltre valutato l’effetto di sistema: la qualità delle alleanze costruite, la cura per gli stakeholder e la capacità di rendere scalabili pratiche virtuose. Dove la complessità tende a frammentare le responsabilità, la leadership premiata ha ricomposto i livelli decisionali, favorendo un’architettura di scelte che tiene insieme competitività, responsabilità e sostenibilità. L’Aurora Award 2025 riconosce, in conclusione, un profilo che interpreta il proprio ruolo come servizio: servizio a un’organizzazione, a un pubblico, a una comunità. È questa dimensione – insieme etica e pragmatica – a rendere l’azione di Francesca Bazoli un riferimento per il 2025: un esempio di come si possa guidare il cambiamento senza perdere il senso del limite, della misura e della responsabilità. Il Comitato Scientifico ha inoltre considerato la coerenza tra intenzione e risultato, elemento che distingue la leadership di lungo periodo dalla gestione tattica dell’emergenza».

Gli altri premiati

Accanto a Francesca Bazoli, la sezione Cultural Leader of the Year degli Aurora Awards 2025 ha premiato alcune delle più autorevoli personalità del panorama culturale italiano, tra cui Angelo Crespi, Direttore Generale della Pinacoteca di Brera, Renata Cristina Mazzantini, Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Michele Coppola, Direttore delle Gallerie d’Italia (Intesa Sanpaolo).

Le personalità selezionate non sono state individuate per la sola notorietà o per i risultati contingenti, ma per la capacità di generare cambiamento, costruire alleanze e lasciare un segno riconoscibile nelle istituzioni e nelle comunità di riferimento. La selezione, a cura della Redazione e del Comitato Scientifico di Associated Medias, è il risultato di un’attenta attività di osservazione, analisi comparativa e verifica delle fonti, finalizzata a distinguere l’evidenza strutturale dall’evento episodico.

Il riconoscimento a Francesca Bazoli rappresenta un importante attestato del ruolo che Fondazione Brescia Musei svolge oggi nel panorama culturale nazionale, come laboratorio di pratiche innovative e come esempio di integrazione tra patrimonio, contemporaneità e sviluppo sociale.

La sindaca Castelletti

«Complimenti alla presidente Francesca Bazoli, riconoscimento nazionale più che meritato che evidenzia il grande lavoro fatto in questi anni. Complimenti che voglio estendere a tutta Fondazione Brescia Musei che, impegnata a fianco dell’Amministrazione, rende la cultura un’infrastruttura sociale fondamentale per la città. I progetti che la Fondazione sta realizzando si inseriscono all’interno di una visione di Brescia che abbiamo immaginato da tempo e disegnato più compiutamente nel Piano Strategico della Cultura adottato per la prima volta. Francesca Bazoli ha saputo coniugare le linee programmatiche dell’Amministrazione con una visione della cultura inclusiva e sfidante, per questo averla al vertice della Fondazione è stata una scelta felice» ha dichiarato la sindaca Laura Castelletti.