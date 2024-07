Francesca Bazoli confermata presidente di Fondazione Brescia Musei

Francesca Bazoli sarà la presidente di Fondazione Brescia Musei anche per i prossimi quattro anni. Lo fa sapere il Comune di Brescia, al termine della riunione del nuovo consiglio direttivo della Fondazione che si è tenuta oggi con i nuovi rappresentanti designati dai soci per il quadriennio 2024–2028. Il consiglio direttivo ha inoltre confermato come direttore Stefano Karadjov, che ha presentato il programma strategico culturale triennale 2024-2026

Tra i consiglieri indicati dalla Loggia vengono confermati Bruno Barzellotti, Francesca Bazoli e Silvano Franzoni. È stata poi nominata Carla Sora, attualmente direttrice generale di Agroittica Lombarda Spa, leader mondiale nella produzione di caviale, già di Chief Finacial Officer di Copador Sac di Collecchio e, dal 2008 al 2015, Chief Finacial Officer di Screen Service Broadcasting Technologies Spa.

Completano il board il presidente e delegato di Fondazione ASM Felice Scalvini, il presidente e delegato di Camera di Commercio Roberto Saccone e Italo Folonari, presidente e delegato di UBI Fondazione CAB.

La sindaca Laura Castelletti ha incaricato come presidente del collegio dei revisori Ferdinando Magnino, dottore commercialista e revisore contabile, iscritto quale consulente tecnico d’ufficio al Tribunale di Brescia e all’albo degli amministratori giudiziari tenuto dal Ministero della Giustizia, sindaco e revisore contabile di numerose società e onlus, e Paolo Prandi in qualità di membro supplente dello stesso Collegio.

Ad essi si aggiungono Francesco Fortina, confermato da UBI Fondazione CAB, Dario Menni, dottore commercialista ed esperto contabile per Ergon Commercialisti di Brescia, designato da Camera di Commercio e Fondazione ASM, così come Giovanbattista Colangelo, membro supplente.

Francesca Bazoli, nata a Brescia nel 1968, è avvocata ed è socia fondatrice dello studio legale e tributario Studium 19.12. Ha ricoperto incarichi amministrativi in numerose società, tra le quali Editoriale Bresciana Spa, Editrice Morcelliana Srl, Ubi Spa, Guber Banca spa, di cui è presidente dal 2023. Ricopre inoltre incarichi amministrativi in enti senza scopo di lucro quali la Cooperativa Cattolica Democratica di Cultura e la Fondazione Banca San Paolo di Brescia. Dal 2010 è presidente della Fondazione Accademia Cattolica di Brescia e dal 2018 è presidente e consigliere di direzione di Fondazione Brescia Musei.

Nel corso della seduta di stamattina, il consiglio ha inoltre condiviso appieno gli indirizzi e gli orientamenti già in atto impostati dalla direzione di Stefano Karadjov. Tra questi, la prosecuzione del progetto di valorizzazione del Teatro romano e il consolidamento della relazione con il sistema museale italiano, in primis nella rappresentanza italiana dell’International Council of Museum, il sostegno alla Rete dell’800 Lombardo, organizzazione di 18 istituzioni museali e istituti di cultura depositari del patrimonio ottocentesco lombardo di sui attualmente Brescia Musei è capofila.