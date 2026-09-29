Cultura, sociale e sport: a Manerbio nasce il Forum del terzo settore

Oltre sessanta tra associazioni ed enti del territorio riuniti in un’unica rete. È nato a Manerbio il Forum del terzo settore, nuovo organismo pensato per mettere in collegamento le realtà attive negli ambiti sociale, culturale e sportivo. A coordinare l’organismo è la Pro Loco Manerbio, che ha presentato ufficialmente l’iniziativa al Mapo, il Centro di Aggregazione Manerbio Polis di via Duca d’Aosta.
Organizzazione
L’obiettivo è favorire una maggiore collaborazione tra le associazioni, condividere risorse e competenze, coordinare le attività e sviluppare iniziative comuni. La rete rappresenta inoltre uno spazio di confronto tra il mondo associativo e l’Amministrazione comunale.
Le realtà aderenti al Forum saranno organizzate in tre aree operative, corrispondenti ai principali ambiti di attività: sociale, cultura e sport. Nel corso dell’assemblea è stata inoltre definita la struttura organizzativa del nuovo organismo. La Pro loco Manerbio Aps, attraverso la presidente Paola Masini, svolgerà le funzioni di segreteria tecnica, occupandosi delle convocazioni, della verbalizzazione e del supporto logistico.
È prevista inoltre la costituzione di un Comitato direttivo, composto da rappresentanti delle associazioni aderenti e dal sindaco, o da un suo delegato, con una funzione di raccordo con l’Amministrazione comunale. Il Comitato avrà il compito di elaborare proposte e iniziative da sottoporre all’Assemblea del Forum, favorendo il coinvolgimento delle diverse realtà associative.
Obiettivi
Tra le prime attività individuate ci sono alcuni progetti rivolti alla collaborazione tra le associazioni, così come l’intenzione di creare uno strumento condiviso per programmare le manifestazioni sociali, culturali e sportive, riducendo le sovrapposizioni e favorendo una migliore organizzazione delle iniziative e dell’utilizzo degli spazi pubblici. Il Forum potrà inoltre facilitare la partecipazione congiunta a bandi regionali e nazionali e a quelli promossi dalle fondazioni, mettendo in comune capacità progettuali e competenze. Tra le ipotesi discusse figurano giornate dedicate alla prevenzione, iniziative culturali e sportive condivise, con attività e dimostrazioni rivolte alla cittadinanza.
«Il valore di questa iniziativa – sottolinea il sindaco Paolo Vittorielli a nome dell’Amministrazione comunale – sta soprattutto nella possibilità di mettere in relazione realtà che già svolgono un importante lavoro sul territorio. Il Forum può diventare uno strumento concreto per condividere proposte, coordinare le attività e costruire nuove occasioni di collaborazione».