Crediti fittizi al Brescia, interdetti commercialista e imprenditore

Marco Gamba e Andrea Piceni sono coinvolti in un presunto sistema di commercializzazione di crediti Iva inesistenti per oltre quattro milioni di euro. La Cassazione ha confermato il provvedimento del Riesame, che avrà durata di dodici mesi

Pierpaolo Prati Giornalista 09 luglio 2026 1 ' di lettura

Massimo Cellino, considerato dalla Procura parte lesa di questa vicenda - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti crediti fittiziinterdizioneBrescia Calcio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...