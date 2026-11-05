«Credevo di fare l’autista»: enologo arrestato per immigrazione clandestina

Carlo Veronese, di Sirmione, è stato arrestato dalla Polizia di frontiera ed è finito in carcere a Trieste: si è difeso dicendo di aver risposto a un annuncio online per diventare autista di transfer aeroportuali

Paolo Bertoli Giornalista 05 novembre 2026 1 ' di lettura

Un'agente della Polizia di frontiera Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti enologo arrestatofavoreggiamento all'immigrazione clandestinaTrieste Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...