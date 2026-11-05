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«Credevo di fare l’autista»: enologo arrestato per immigrazione clandestina

Carlo Veronese, di Sirmione, è stato arrestato dalla Polizia di frontiera ed è finito in carcere a Trieste: si è difeso dicendo di aver risposto a un annuncio online per diventare autista di transfer aeroportuali
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Un'agente della Polizia di frontiera
Un'agente della Polizia di frontiera

Era convinto di aver trovato un nuovo lavoro, di essere diventato driver per una agenzia di transfer aeroportuali. Ma secondo la Polizia di Frontiera che lo ha arrestato stava commettendo il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per questo è stato arrestato. È finito nel carcere di Trieste, come riporta il quotidiano Il Piccolo, il viaggio dell’enologo di Sirmione Carlo Veronese, già con incarichi di vertice in importanti consorzi vitivinicoli, quando, al termine di un controllo, è stato riscontrato che i quattro passeggeri che aveva in auto erano bengalesi senza documenti e quindi irregolari.

La ricostruzione

Secondo l’incarico che aveva ricevuto, il gardesano – fino ad oggi incensurato – li aveva raccolti alla stazione di Zagabria e li avrebbe dovuti scaricare alla stazione di Trieste. Come lui stesso ha spiegato davanti ai magistrati che l’hanno interrogato nei giorni scorsi, aveva già effettuato un viaggio simile, dalla Bosnia alla Croazia. L’uomo si e difeso spiegando di aver agito in buona fede, rispondendo ad un annuncio online da parte di una società spagnola e di aver firmato quello che, dopo le verifiche che aveva espletato, gli era sembrato un contratto regolare. Ora Polizia e magistratura stanno lavorando per verificare la sua versione e risalire alla società che gli avrebbe dato l’incarico.

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