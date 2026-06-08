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Coste di Sant’Eusebio, cento veicoli controllati e tre patenti ritirate

Un motociclista è stato anche denunciato dopo essere stato fermato dalla Polizia provinciale con un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite consentito
I controlli della Provinciale lungo le Coste di Sant'Eusebio
I controlli della Provinciale lungo le Coste di Sant'Eusebio

Un motociclista denunciato dopo essere stato fermato con un tasso alcolemico di 1,95 grammi per litro, quasi quattro volte oltre il limite di legge, e poi veicoli senza revisione, patenti scadute, uso del cellulare al volante e perfino casi di guida in contromano. È quanto rilevato sulle Coste di Sant’Eusebio dalla Polizia provinciale nella giornata di domenica 7 giugno, che ha effettuati controlli su oltre cento veicoli lungo la Sp 237 del Caffaro.

Durante il controllo, il motociclista denunciato avrebbe anche minacciato gli agenti e opposto resistenza. Per questo è stato denunciato alla Procura per guida in stato di ebbrezza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il mezzo è stato sequestrato.

I controlli

Le Coste di Sant’Eusebio restano una meta molto frequentata dai motociclisti e, secondo quanto rilevato dalle forze dell’ordine, una parte degli utenti continua a tenere comportamenti pericolosi che mettono a rischio automobilisti, motociclisti e ciclisti.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno fermato e verificato circa cento veicoli, concentrandosi soprattutto sulla velocità, sulle condizioni dei mezzi e sul rispetto delle norme del codice della strada. In totale tre conducenti si sono visti ritirare la patente.

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