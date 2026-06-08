Coste di Sant’Eusebio, cento veicoli controllati e tre patenti ritirate

Un motociclista denunciato dopo essere stato fermato con un tasso alcolemico di 1,95 grammi per litro, quasi quattro volte oltre il limite di legge, e poi veicoli senza revisione, patenti scadute, uso del cellulare al volante e perfino casi di guida in contromano. È quanto rilevato sulle Coste di Sant’Eusebio dalla Polizia provinciale nella giornata di domenica 7 giugno, che ha effettuati controlli su oltre cento veicoli lungo la Sp 237 del Caffaro.

Durante il controllo, il motociclista denunciato avrebbe anche minacciato gli agenti e opposto resistenza. Per questo è stato denunciato alla Procura per guida in stato di ebbrezza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il mezzo è stato sequestrato.