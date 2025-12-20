Corte Franca accoglie il Natale con musica, comunità e tradizione

A Corte Franca il Natale sarà una cosa seria. Il Comune, insieme alle associazioni e alle realtà del territorio, ha infatti preparato un mese di eventi che sta proseguendo in queste settimane.

Musica e lettura

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 21 dicembre nell’Auditorium 1861 Unità d’Italia l’atteso concerto di Natale (in anticipo) con il gruppo musicale don Giulio Marin i dalle ore 16, mentre alle ore 20.30 nella parrocchia Santa Maria Assunta a Colombaro andrà in scena Come l’Aurora verrai, testimonianza a cura della locale Corale.

Il 24 dicembre, sempre in Auditorium, la messa a cura delle parrocchie di Corte Franca. A chiudere le festività, nel giorno dell’Epifania, Christmas with hope: alla chiesa parrocchiale di Timoline il concerto gospel e musica della tradizione etnica sacra natalizia con il coro Hope Singers. Ma il natale a Corte Franca offrirà anche spazi dedicati alla comunità e alle famiglie.

Giovedì 18 dicembre la biblioteca proporrà La notte dei pupazzi, letture natalizie animate con Patrizia Ruggeri, mentre i bambini potranno dormire in biblioteca nei giorni precedenti.

A completare il programma sabato 20 dicembre a Borgonato andrà in scena Natale in musica itinerante con la corale San Vitale che porterà canti natalizi per le vie del paese.

Tradizione del territorio

Corte Franca si prepara così ad un natale diffuso, partecipato e ricco di occasioni per ritrovarsi e celebrare insieme la bellezza delle tradizioni. E di tradizione, nella piccola Corte Franca, ce n’è ancora parecchia.

Qui, dove le frazioni si alternano tra antiche pievi e aziende vinicole che accolgono i visitatori con calici e racconti di vendemmie passate, si possono scoprire i nuclei di Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline ma anche le ricche testimonianze storiche come dimore signorili e borghi antichi. Qui, dove lo stesso toponimo del centro si deve al concetto di corti franche (cioè esenti da tasse) che richiamano il Medioevo, si può assaporare l’atmosfera di quell’epoca nell’area lombarda.