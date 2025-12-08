Corte Franca e Timoline, tornano gli immancabili mercatini di Natale

Prosegue «Aspettando il Natale», la rassegna organizzata dalla Pro loco PromoCorteFranca cominciata già all’inizio del mese con i mercatini dell’antiquariato e vintage. Dicembre, però, è vicino e dal giorno dell’Immacolata apre il Villaggio di Natale in piazza Franciacorta. Lo spazio all’insegna del divertimento e dell’aggregazione, reso concreto dalla collaborazione col gruppo di Protezione Civile, sarà aperto fino all’Epifania. Ma non finisce qui, perché il 14 dicembre, dalle ore 9 in piazza di Franciacorta a Timoline tornano i mercatini dell’antiquariato, modernariato e hobbistica, insieme a banchetti con prodotti natalizi.

Nel pomeriggio merenda per grandi e piccini con accompagnamento musicale a cura degli Zampognari del gruppo Gag e con la partecipazione del gruppo musicale don Giulio Marini.

Restando sempre sul tema natalizio, il 13 dicembre dalle 15.30 alle 16.30 nella biblioteca comunale di Corte Franca arrivano «Storie coi fiocchi», letture ad alta voce sul Natale e l'inverno, con laboratorio creativo pensato per bambini dai 7 ai 10 anni. L’attività sarà a cura di Cristina Scaroni di Cooperativa Tempo Libero. I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria contattando direttamente la biblioteca via mail o al telefono.

Sempre in biblioteca, tra il 17 e il 18 dicembre si terrà un’iniziativa unica nel suo genere: la notte dei pupazzi. L’evento si ispira alla «Stuffed Animals Sleepover», una pratica diffusa negli Usa e in Giappone (con il nome Nuigurumi Otomarikai): i pupazzi vengono accolti in biblioteca, per trascorrere un po’ di ore in biblioteca, dove lavoreranno e dormiranno, fino a ritrovarsi con i piccoli amici umani.

Come funziona? Martedì 16 o mercoledì 17 dicembre dalle 14.30 alle 18 sono previste la consegna e la registrazione del pupazzo in biblioteca. Giovedì 18 dicembre alle 17 i bambini possono ritirare i propri pupazzi e scoprire cosa avranno fatto nel corso della notte. Per l’occasione i bambini potranno leggere delle storie di Natale, attività gratuita ma con iscrizione del pupazzo obbligatoria. Contestualmente proseguono gli incontri del gruppo di lettura: il prossimo appuntamento sarà mercoledì 10 dicembre alle 20.30 nella sede della Associazione Pensionati per discutere del libro «Parlarne tra amici» di Sally Rooney.