A Corte Franca torna il mercatino dell’antiquariato e modernariato

Nel cuore d’autunno in Franciacorta, quando le vigne si tingono di calde sfumature ambrate e l’aria si fa frizzante, Corte Franca si trasforma in una meta imperdibile per gli amanti del fascino d’altri tempi.
Ottobre segna il ritorno dei tradizionali mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, un appuntamento fisso che attira appassionati e cacciatori di occasioni da tutta la provincia di Brescia e oltre. Così domenica 11 ottobre in piazza di Franciacorta, nella frazione di Timoline, torna il mercatino dell’antiquariato e modernariato.
Passeggiare tra i banchi in questo periodo dell’anno ha un sapore speciale. Le piazze e le corti del territorio si convertono in una galleria a cielo aperto dove il passato dialoga con il presente.
Espositori selezionati e collezionisti privati mettono in mostra piccoli e grandi tesori: dai mobili d’epoca sapientemente restaurati alle porcellane finemente decorate, passando per lampade degli anni Settanta, vecchi vinili da collezione, orologi vintage, pizzi della nonna e gioielli rétro che racchiudono storie dimenticate dal tempo.
Non si tratta solo di una fiera commerciale, ma di un vero e proprio rito culturale condiviso. Per i visitatori, l’evento si trasforma in un viaggio nostalgico e in un’occasione di turismo sostenibile incentrato sul riuso. Trovare l’oggetto unico da inserire nell’arredamento moderno o scovare quel pezzo mancante per la propria collezione privata diventa un’esperienza entusiasmante, scandita dal piacere della trattativa con gli espositori del settore.
La combinazione tra il mercato dell’usato e la cornice naturalistica di Corte Franca rende le domeniche di ottobre l’occasione perfetta per una gita fuori porta. L’appuntamento con i mercatini dell’antiquariato a Corte Franca a ottobre si conferma così un connubio perfetto tra cultura del recupero, passione per il collezionismo e valorizzazione del territorio nelle sue sfumature autunnali più caratteristiche ed affascinanti per il pubblico.