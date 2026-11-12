Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Corte Franca, incendio nella notte: un’auto distrutta dalle fiamme

Sono in corso le verifiche per risalire alle cause, ma dai primi accertamenti si tratterebbe di un episodio accidentale. Danneggiato anche un altro veicolo
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

I Vigili del fuoco mentre spengono l'incendio
I Vigili del fuoco mentre spengono l'incendio

Paura nella Corte Franca, dove un incendio ha coinvolto due auto parcheggiate all’esterno di un’abitazione. Un veicolo – dal quale sono scaturite le fiamme –  è stato completamente distrutto dalle fiamme, mentre quello posteggiato accanto è stato danneggiato parzialmente.

L'allarme è scattato alle 2.25 tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Sale Marasino, supportata dai colleghi di Palazzolo. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un incendio accidentale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
incendioautovigili del fuocoCorte Franca
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...