Corte Franca, incendio nella notte: un’auto distrutta dalle fiamme

Paura nella Corte Franca, dove un incendio ha coinvolto due auto parcheggiate all’esterno di un’abitazione. Un veicolo – dal quale sono scaturite le fiamme – è stato completamente distrutto dalle fiamme, mentre quello posteggiato accanto è stato danneggiato parzialmente.
L'allarme è scattato alle 2.25 tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Sale Marasino, supportata dai colleghi di Palazzolo. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un incendio accidentale.