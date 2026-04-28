Corte Franca: dalla danza alla cultura, una primavera ricca di eventi

Danza e fotografia. Corte Franca si prepara ad un maggio di svago e vitalità culturale, con diversi eventi ad animare la comunità e il paese. A partire dal «Più Valore Dance Stage e Festival», in programma il 9 e il 10 maggio prossimi nell’auditorium Unità d'Italia, con la direzione artistica di Alessio Cattaneo.