Corte Franca, addio al cavalier Bono: trasformò il dolore in solidarietà

Fondatore delle aziende Sa-Fer e L’Edile, si è affermato nel settore dell’edilizia civile e commerciale. Nel 2016, dopo la morte della figlia, prese forma la fondazione Alessandra Bono

06 luglio 2026 1 ' di lettura

Il cavalier Valerio Bono - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Valerio BonoCorte Franca Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...