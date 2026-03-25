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Corso Garibaldi, lo inseguono e lo picchiano con una spada di legno

Paolo Bertoli
Residenti e commercianti raccontano di un’aggressione violenta: le immagini dell’episodio sono al vaglio dei carabinieri
La tranquillità è tornata in corso Garibaldi - © www.giornaledibrescia.it
La tranquillità è tornata in corso Garibaldi - © www.giornaledibrescia.it
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Sono i racconti di chi, attonito, ha osservato la scena dalle finestre dei palazzi o dalle vetrine dei negozi a consentire di ricostruire quanto avvenuto. Un parapiglia registrato attorno alle 18.30 in Corso Garibaldi e che, pare, per fortuna non avere avuto gravi conseguenze se non l’ennesimo spavento per chi vive e lavora nella via che attraversa il centro da ovest.

Il pestaggio

Chi ha assistito alla scena racconta di un ragazzo che scappava dalla Pallata verso via Milano e altri tre che lo inseguivano. «Uno aveva una spada di legno e un altro uno storditore elettrico». Per rallentarlo «gli hanno scagliato contro la lavagna e la panchina della gelateria e poi, quando lo hanno raggiunto, lo hanno picchiato e gettato a terra per poi colpirlo ancora».

Il ragazzo è rimasto a terra davanti alla farmacia mentre i tre aggressori si sono dileguati in vicolo delle Dimesse. Alcuni passanti hanno chiamato il numero unico di emergenza mentre altri si sono avvicinati al giovane rimasto a terra. «Quando gli abbiamo detto che stava arrivando l’ambulanza si è alzato ed è scappato via anche lui», spiega chi era presente. Quando, un attimo dopo, sono arrivati i carabinieri, sulla strada non c’era più nessuno. Il parapiglia però è stato ripreso dalle telecamere e dai filmati potrebbero emergere informazioni utili per rintracciare vittima e aggressori.  

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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