Corsi e strumenti, ecco dove imparare la calligrafia a Brescia

Riempire un foglio con la stessa lettera, esercitarsi sulle curve, imparare a dosare la pressione della penna. No, non è il compito assegnato ad un bambino della scuola primaria, ma sono gli esercizi con cui anche gli adulti possono avvicinarsi alla calligrafia, dedicando attenzione alla forma delle parole oltre che al loro significato. Un interesse che può partire semplicemente dal desiderio di rendere più leggibili i propri appunti, fino ad arrivare alla realizzazione di biglietti, inviti e pagine di diario.
Le differenze
Sì, perché possono sembrare la medesima cosa, ma migliorare la propria grafia, praticare la calligrafia e fare lettering sono, in realtà, attività affini, ma diverse. La grafia è il modo personale con cui scriviamo ogni giorno: lavorarci significa rendere le lettere più chiare e regolari, mantenendo un gesto abbastanza spontaneo e veloce per prendere appunti o compilare un’agenda in modo che sia leggibile non solo a noi stessi.
La calligrafia è, invece, l’arte di tracciare le lettere secondo un modello di scrittura, studiandone proporzioni, inclinazione, spaziatura e sequenza dei tratti. La forma nasce dal movimento dello strumento sul foglio: a seconda della tecnica, un pennino, un pennello o un pennarello a punta flessibile producono segni e variazioni di spessore differenti.
Nel lettering, infine, le lettere vengono disegnate, costruendo una composizione: si possono abbozzare a matita, modificarne i contorni, ripassarle e aggiungere colori o ombre. Se nella calligrafia si impara il gesto con cui scrivere una lettera, nel lettering si progetta il suo aspetto. Le due pratiche possono anche incontrarsi, per esempio quando una parola calligrafata diventa il punto di partenza per una scritta decorativa.
Tecniche e strumenti
Addirittura, a sostenere questa pratica in Italia, dal 1991, c’è l’Associazione Calligrafica Italiana, che organizza corsi e promuove la conoscenza delle scritture storiche e contemporanee, ma anche a Brescia e provincia le occasioni per avvicinarsi alla disciplina non mancano e spaziano tra corsi, workshop e laboratori. Il primo passo, però, è capire su che tecnica ci si desidera concentrare, perché, a seconda dei casi, anche gli strumenti cambiano. Per scrivere ogni giorno, per esempio, una stilografica permette di scegliere il pennino in base alla propria grafia e allo spessore del tratto desiderato. Le cartucce semplificano la ricarica; nei modelli compatibili, un piccolo serbatoio chiamato «converter» consente, invece, di utilizzare l’inchiostro in bottiglia. Esistono poi stilografiche con pennini larghi e piatti, pensati per ottenere i contrasti fra tratti sottili e spessi propri di alcune scritture calligrafiche.
Per sperimentare con il corsivo moderno si possono invece utilizzare i brush pen, pennarelli dalla punta flessibile. Il principio è quello di alternare la pressione: i tratti discendenti sono più spessi, quelli ascendenti più sottili. Prima di comporre una parola ci si esercita quindi su linee, curve e ovali, imparando a controllare il movimento. Una carta liscia aiuta a preservare la punta. Per provare un effetto simile con una penna comune esiste anche la faux calligraphy: si scrive una parola, si raddoppiano i contorni dei tratti discendenti e si riempiono gli spazi, simulando il contrasto degli spessori.
Penne e inchiostri si trovano anche nei negozi specializzati della città. In corso Palestro, lo storico Lazzaroni «Gioielli per scrivere» propone strumenti di scrittura e inchiostri, ospita uno «shop in shop» Montblanc e offre assistenza prima e dopo l’acquisto. In via Marconi, La Tecnica dedica invece alla calligrafia un assortimento di pennarelli a punta pennello, pennini, cannucce portapennino, inchiostri e kit.
Lezioni a Brescia e provincia
Dall’acquisto degli strumenti si può infine passare alle lezioni, con parecchie proposte in città e in provincia a partire da ottobre. Anna Saleri propone percorsi diversi per cominciare o approfondire la tecnica. Ad Agnosine, da Artea, il corso per principianti è dedicato alle lettere romane, da studiare con matita e pennino in tre serate. A Lumezzane, con gli Amici dell’Arte, quattro lezioni affrontano le maiuscole romane e i loro aspetti decorativi, mentre per chi ha già qualche esperienza sono previste due serate dedicate al Natale da scrivere a mano. Alla Tecnica di Brescia il corso base utilizza i pennarelli brush Pentel: due incontri per iniziare o ripassare. Il 10 ottobre, Saleri sarà anche al Castello Quistini di Rovato per un laboratorio di corsivo moderno con brush pen, aperto anche ai principianti.
In città, Netea25, in via del Brolo, propone sempre ad ottobre un workshop di lettering creativo e decorativo con brush pen: si parte dalle basi per applicare le tecniche a segnalibri, agende, cartoline ed etichette. Per cambiare strumenti e tradizione si può provare lo Shodō, la calligrafia giapponese, insegnato dalla maestra Akiko Tamura nella scuola dell’Associazione Artisti Bresciani, in vicolo delle Stelle. Qui il segno nasce dal pennello intinto nell’inchiostro e posato sulla carta. Il corso è aperto anche ai principianti: si comincia dai materiali, dalla carta di riso alla barretta d’inchiostro, dalla pietra su cui prepararlo ai pennelli, per poi esercitarsi nella tecnica.
Ma la calligrafia può essere osservata anche da un’altra prospettiva. Il Centro San Clemente, in via Cremona a Brescia, infatti, ha dedicato un corso alla grafologia, con Orietta Belotti. La grafologia cerca di interpretare caratteristiche della personalità attraverso elementi della grafia: pressione, dimensione e inclinazione delle lettere, spazi, margini e andamento del rigo. Il percorso introduce alla storia e agli usi di questa pratica e all’osservazione della scrittura, fino alla firma.